Ronaldo Nazario: 'Yanlış zamanda dünyaya geldik'

Dünyaca ünlü Brezilyalı efsane forvet Ronaldo Nazario, Lionel Messi, Neymar, Benzema, Lewandowski, Haaland ve Mbappe için açıklamalarda bulundu.



Messi'nin olağanüstü olduğunu söyleyen Ronaldo, "Messi olağanüstü bir futbolcu. Güçlü ve teknik bir oyuncu. Her maçta gol atmak istiyor." ifadelerini kullanıyor.



"NEYMAR, ÜLKESİNDE ELEŞTİRİLİYOR"



Neymar'ın Brezilya'da eleştirildiğini söyleyen Nazario, "Neymar başka bir üst düzey oyuncu. Umarım Brezilya Milli Takımı'nda bir şeyler kazanabilir ama ülkesinde özel hayatı nedeniyle eleştiriliyor." dedi.



"DÜNYANIN EN İYİSİ BENZEMA"



Ronaldo, "Dünyanın en iyi forveti kim?" sorusuna ise "Şu anda dünyanın en iyi forveti şüphesiz ki Benzema. Onun arkasında da Lewandowski var. Haaland bir numara olacak ama şu anda Benzema ve Lewandowski'nin gerisinde." cevabını verdi.



"YANLIŞ ZAMANDA DÜNYAYA GELDİK"



Mbappe üzerinden esprili bir yorum yapan efsane golcü, "Kylian Mbappe'nin Real Madrid'den yılda 50 Milyon € kazanacağını okudum. Yanlış zamanda dünyaya geldik, bizim zamanımızda rakamlar böyle değildi." şeklinde konuştu.





İLGİLİ VİDEO