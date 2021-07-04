Ronaldo'dan Juventus'a: "2023'e kadar uzatın"

Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, siyah - beyazlı kulüple görüştü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ronaldo'dan Juventus'a: '2023'e kadar uzatın'
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04 Temmuz 2021 17:15
Portekiz Milli Takımı ile EURO 2020'ye veda ettikten sonra transfer odaklanan Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, Juventus ile görüştü.

La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Juventus ile görüşen Mendes, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatılmasını istedi.

Juventus'un ise yıllık 31 milyon euro maaşı bulunan Ronaldo hakkında menajerinin bu teklifine karar vermek için süre istediği belirtildi.

Öte yandan Manchester United ve PSG'nin Cristiano Ronaldo'yu kadroya katmak için nabız yokladığı ancak herhangi resmi teklifin olmadığı ifade edildi.


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