Romulo: "İyi oynadık ama şanssızdık"

Göztepe'nin yıldızı Romulo, Galatasaray'a 2-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Romulo: 'İyi oynadık ama şanssızdık'
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04 Ocak 2025 21:20
Son güncelleme 04 Ocak 2025 21:21
Göztepe'nin golcü futbolcusu Romulo, Galatasaray'a 2-1 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Mücadelede Göztepe'nin tek golünü atan Romulo, "İyi bir maç çıkardık, takım olarak iyi mücadele ettik. Biraz şanssızdık. Çalışmaya devam edeceğiz ve gelecek hafta 3 puan almak için oynayacağız." dedi.

Romulo, "Benim tek düşüncem takımıma gol ve asistlerime yardım etmek. Göztepe'de başarılarıma devam etmek ve takımın Avrupa'ya gitmesine yardımcı olmak istiyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

NIELSEN: "EŞİT MAÇTI, GALATASARAY KAZANDI"

Göztepeli Lasse Nielsen ise "Eşit bir maçtı ama Galatasaray kazandı." ifadelerini kullandı.


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