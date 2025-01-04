Romulo: 'İyi oynadık ama şanssızdık'

Göztepe'nin golcü futbolcusu Romulo, Galatasaray'a 2-1 yenildikleri maçın ardından konuştu.
Mücadelede Göztepe'nin tek golünü atan Romulo, "İyi bir maç çıkardık, takım olarak iyi mücadele ettik. Biraz şanssızdık. Çalışmaya devam edeceğiz ve gelecek hafta 3 puan almak için oynayacağız." dedi.
Romulo, "Benim tek düşüncem takımıma gol ve asistlerime yardım etmek. Göztepe'de başarılarıma devam etmek ve takımın Avrupa'ya gitmesine yardımcı olmak istiyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
NIELSEN: "EŞİT MAÇTI, GALATASARAY KAZANDI"
Göztepeli Lasse Nielsen ise "Eşit bir maçtı ama Galatasaray kazandı." ifadelerini kullandı.
Mücadelede Göztepe'nin tek golünü atan Romulo, "İyi bir maç çıkardık, takım olarak iyi mücadele ettik. Biraz şanssızdık. Çalışmaya devam edeceğiz ve gelecek hafta 3 puan almak için oynayacağız." dedi.
Romulo, "Benim tek düşüncem takımıma gol ve asistlerime yardım etmek. Göztepe'de başarılarıma devam etmek ve takımın Avrupa'ya gitmesine yardımcı olmak istiyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
NIELSEN: "EŞİT MAÇTI, GALATASARAY KAZANDI"
Göztepeli Lasse Nielsen ise "Eşit bir maçtı ama Galatasaray kazandı." ifadelerini kullandı.