Romulo: 'İyi oynadık ama şanssızdık'

Göztepe'nin golcü futbolcusu Romulo, Galatasaray'a 2-1 yenildikleri maçın ardından konuştu.



Mücadelede Göztepe'nin tek golünü atan Romulo, " İyi bir maç çıkardık, takım olarak iyi mücadele ettik. Biraz şanssızdık. Çalışmaya devam edeceğiz ve gelecek hafta 3 puan almak için oynayacağız." dedi.



Romulo, " Benim tek düşüncem takımıma gol ve asistlerime yardım etmek. Göztepe'de başarılarıma devam etmek ve takımın Avrupa'ya gitmesine yardımcı olmak istiyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



NIELSEN: "EŞİT MAÇTI, GALATASARAY KAZANDI"



Göztepeli Lasse Nielsen ise "Eşit bir maçtı ama Galatasaray kazandı." ifadelerini kullandı.





