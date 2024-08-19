Chelsea'de yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Romelu Lukaku için Napoli tekrar devreye girdi!



Uzun zamandır Lukaku'yu transfer etmek isteyen İtalyan ekibi transfer için kolları sıvadı.



Kadrosunda 6 tane santrafor bulunan Londra ekibi, Lukaku'yu göndermeye sıcak bakıyor.



Napoli, Belçikalı Forvet için yaklaşık 29 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Transferin bir an önce sonuçlanması bekleniyor.



Geçen sezon Roma'da kiralık olarak forma giyen Lukaku, 47 maçta forma giyip 21 gol 4 asistlik performansla oynamıştı.

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