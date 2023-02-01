Romain Saiss'ten Hakim Ziyech paylaşımı!

Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.Faslı stoper, PSG'ye transferi iptal olan Hakim Ziyech ile ilgili bir paylaşım yaptı.Saiss, Ziyech ile olan bir fotoğrafını paylaşarak 'sıkılmış pazu' emojisi kullandı.Faslı stoperin bu paylaşımı sonrası siyah beyazlı taraftarlar heyecanlandı.Bu kare kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.