Romain Saiss'ten Hakim Ziyech paylaşımı!

Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss, sosyal medya hesabından adı Türk kulüpleriyle de anılan Hakim Ziyech ile ilgili flaş bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Romain Saiss'ten Hakim Ziyech paylaşımı!
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01 Şubat 2023 17:14
Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Faslı stoper, PSG'ye transferi iptal olan Hakim Ziyech ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Saiss, Ziyech ile olan bir fotoğrafını paylaşarak 'sıkılmış pazu' emojisi kullandı.

Faslı stoperin bu paylaşımı sonrası siyah beyazlı taraftarlar heyecanlandı.

Bu kare kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.


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