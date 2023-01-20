Romain Saiss, Afrika'nın en iyi 11'inde!

IFFHS (Uluslararası Tarih ve İstatistik Federasyonu) Afrika'da en iyi 11'i belirledi. Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Romain Saiss de listede yer aldı.

, Fotoğraf; EPA
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Romain Saiss, Afrika'nın en iyi 11'inde!
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20 Ocak 2023 10:25
Romain Saiss
Romain Saiss
Beşiktaş
Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Romain Saiss, 2022 yılında Afrika'nın en iyi oyuncularında oluşan 11'a girdi.

IFFHS (Uluslararası Tarih ve İstatistik Federasyonu) sitesinde 2022 yılında Afrika kıtasının ideal 11'ini detaylandırdı.

ABOUBAKAR DA 11'DE
Beşiktaş'ın sözleşme imzalamak için Al-Nassr ile arasındaki tazminat sorununu çözmesini beklediği Aboubakar da, Salah ve Sadio Mane ile birlikte 11'de kendine yer buldu.

14 MAÇA ÇIKTI

32 yaşındaki stoper, bu sezon çıktığı 14 maçta 1 asist yapmayı başardı. 

 

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