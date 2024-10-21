Roma taraftarından yönetime tepki!

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da taraftarlar, yönetimi protesto etti.Roma taraftarları, Inter ile oynanan maçın ilk 15 dakikasında tribüne gitmedi. Tribünde yer alan pankartta,ifadeleri kullanıldı.Roma, Inter ile sahasında oynadığı maçtan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.Roma, bu sezon ligde 8 maçta topladığı 10 puanla 10. sırada yer alıyor. İtalyan ekibi, geçtiğimiz ay kulübün efsanelerinden teknik direktör Daniele De Rossi ile yollarını ayırmış ve göreve Ivan Juric getirilmişti.UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Roma, bu sezon oynadığı iki maçta da galibiyet alamadı. Sahasında Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kalan İtalyan ekibi, Elfsborg'a ise deplasmanda 1-0 kaybetti.