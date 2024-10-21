Roma taraftarından yönetime tepki!

Roma taraftarları, Inter maçından önce yönetime tepki gösterdi ve ilk 15 dakikada tribüne girmedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Roma taraftarından yönetime tepki!
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21 Ekim 2024 00:22
Son güncelleme 21 Ekim 2024 00:23
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da taraftarlar, yönetimi protesto etti.

Roma taraftarları, Inter ile oynanan maçın ilk 15 dakikasında tribüne gitmedi. Tribünde yer alan pankartta, "15 dakika yokuz çünkü bu yönetimden iğreniyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

Roma, Inter ile sahasında oynadığı maçtan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.



ROMA'DA SON DURUM

Roma, bu sezon ligde 8 maçta topladığı 10 puanla 10. sırada yer alıyor. İtalyan ekibi, geçtiğimiz ay kulübün efsanelerinden teknik direktör Daniele De Rossi ile yollarını ayırmış ve göreve Ivan Juric getirilmişti.

AVRUPA'DA GALİBİYET YOK

UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Roma, bu sezon oynadığı iki maçta da galibiyet alamadı. Sahasında Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kalan İtalyan ekibi, Elfsborg'a ise deplasmanda 1-0 kaybetti.

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