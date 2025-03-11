Roma, Paredes ile nikah tazeledi!

AS Roma, Arjantinli orta saha oyuncusu Leandro Paredes ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun yeni kontratı 30 Haziran 2026'da sona erecek.



Kulübün resmi hesabından yapılan açıklama şu şekilde:



"AS Roma, Leandro Paredes'in kulüple yeni bir sözleşmeye imza attığını duyurmaktan mutluluk duyuyor. Arjantinli futbolcunun kontratı 30 Haziran 2026'da sona erecek. 2022 Dünya Kupası'nı kazanan orta saha oyuncusu, kariyerinin önemli bir bölümünü Giallorossi formasıyla geçirdi.



30 yaşındaki Paredes, 2014 yılında Boca Juniors'tan transfer edildi ve 2014-15 ile 2016-17 sezonlarında Roma'da forma giydi. Daha sonra kulüpten ayrılan oyuncu, 2023 yılında yeniden Roma'ya döndü.



Paredes, şu ana kadar Roma formasıyla 129 maça çıkıp 10 gol kaydetti.



Tebrikler Leo!"









