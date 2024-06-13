Roma'nın yıldızına Premier Lig'den kanca

Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren West Ham United, Tottenham ve Aston Villa, Tammy Abraham için yarışıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Roma'nın yıldızına Premier Lig'den kanca
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13 Haziran 2024 17:19
Roma yeni sezonun transfer ve kadro çalışmalarına hız verirken yıldız oyuncusuna talipler çıktı.

İNGİLTERE EKİPLERİ İSTİYOR

Telegraph'da yer alan habere göre Aston Villa, West Ham United ve Tottenham, Roma'nın yıldız oyuncusu Tammy Abraham için harekete geçti.

Haberin detaylarında Roma'nın, 26 yaşındaki İngiliz golcünün çok fazla sakatlanması sebebiyle takımdan ayrılmasına sıcak baktığı söylendi.

Ayrıca Roma'nın yaklaşık 25 milyon euro bandında gelecek teklifi kabul edebileceği de iddia edildi.

12 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yalnızca 12 resmi maça çıkan Tammy Abraham bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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