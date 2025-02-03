Roma'dan Zeki Çelik teklifine ret!

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Roma, milli oyuncumuz Zeki Çelik için gelen teklifleri değerlendirdi.
Son olarak Fulham'dan gelen zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi Roma tarafından reddedildi.
GALATASARAY DA İLGİLENMİŞTİ
Galatasaray'ın da ilgilendiği sağ bek oyuncusu, bu sezon Roma formasıyla 28 maça çıktı ve 1 asistle oynadı.
Roma, milli oyuncumuz Zeki Çelik için gelen teklifleri değerlendirdi.
Son olarak Fulham'dan gelen zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi Roma tarafından reddedildi.
GALATASARAY DA İLGİLENMİŞTİ
Galatasaray'ın da ilgilendiği sağ bek oyuncusu, bu sezon Roma formasıyla 28 maça çıktı ve 1 asistle oynadı.