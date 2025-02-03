Roma'dan Zeki Çelik teklifine ret!

Roma, Fulham'dan Zeki Çelik için gelen zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifini reddetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Roma'dan Zeki Çelik teklifine ret!
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03 Şubat 2025 17:21
Son güncelleme 03 Şubat 2025 17:24
Ara transfer döneminin bitimine saatler kala Avrupa'da transfer çalışmaları devam ediyor. 

Roma, milli oyuncumuz Zeki Çelik için gelen teklifleri değerlendirdi. 

Son olarak Fulham'dan gelen zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi Roma tarafından reddedildi. 

GALATASARAY DA İLGİLENMİŞTİ

Galatasaray'ın da ilgilendiği sağ bek oyuncusu, bu sezon Roma formasıyla 28 maça çıktı ve 1 asistle oynadı.
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