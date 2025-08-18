18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
21:30
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
21:30
18 Ağustos
Leeds United-Everton
22:00
18 Ağustos
Elche-Real Betis
22:00
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
22:15

Roma, Bailey için anlaştı!

Roma, Leon Bailey'in satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Aston Villa ile anlaşma sağladı.

calendar 18 Ağustos 2025 18:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Roma, Bailey için anlaştı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Roma, Aston Villa forması giyen Leon Bailey'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Romano'nun haberine göre, Roma, Bailey'in satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Aston Villa ile anlaşma sağladı.

ÖDENECEK RAKAM

Roma, Bailey için 2-3 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek ve sözleşmede 22 milyon euro'luk satın alma opsiyonu olacak.

SEZON PERFORMANSI

Roma ile daha önce anlaşan 28 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde İtalyan ekibi için sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Aston Villa'da geçen sezon 38 maçta süre bulan Leon Bailey, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.