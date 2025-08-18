Roma, Bailey için anlaştı!

Roma, Aston Villa forması giyen Leon Bailey'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



ANLAŞMA SAĞLANDI



Romano'nun haberine göre, Roma, Bailey'in satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Aston Villa ile anlaşma sağladı.



ÖDENECEK RAKAM



Roma, Bailey için 2-3 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek ve sözleşmede 22 milyon euro'luk satın alma opsiyonu olacak.



SEZON PERFORMANSI



Roma ile daha önce anlaşan 28 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde İtalyan ekibi için sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.



Aston Villa'da geçen sezon 38 maçta süre bulan Leon Bailey, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.



