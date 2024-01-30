Roma, Angelino'yu kadrosuna kattı

Galatasaray'dan ayrılan Angelino, Leipzig'ten Roma'ya sezon sonuna kadar kiralandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Roma, Angelino'yu kadrosuna kattı
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30 Ocak 2024 16:12
Son güncelleme 30 Ocak 2024 16:26
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen İspanyol sol bek İtalya'nın köklü takımlarından Roma'ya transfer oldu.

Bonservisi Bundesliga ekibi Leipzig'te olan Angelino, Leipzig'ten Roma'ya sezon sonuna kadar kiralandı.

SATIN ALMA OPSİYONU 5 MİLYON EURO 

Roma, sezon sonunda 27 yaşındaki sol bekin bonservisini almak istemesi durumunda 5 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanabilecek. 

SEZON PERFORMANSI 

Galatasaray'da bu sezon 19 maça çıkan Angelino, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 

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