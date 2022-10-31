İtalya Serie A'da Roma, Hellas Verona deplasmanına konuk oldu. Ligin 12. haftasında oynanan mücadelede kazanan taraf 3-1'lik skorla Roma oldu.



Hellas Verona, 27. dakikada Pawel Dawidowicz ile öne geçerken, Roma bu gole 45. dakikada Nicolo Zaniolo ile karşılık verdi. Karşılaşma uzun süre 1-1'lik eşitlikle devam ederken Roma'da 88. dakikad Cristian Volpato sahneye çıktı ve durumu 2-1'e getirdi. Jose Mourinho'nun ekibinde 90+2. dakikada ise Stephan El Shaarawy attığı golle maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.



Öte yandan Hellas Verona'da golü atan isim Pawel Dawidowicz 36. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Roma'da Zeki Çelik karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Verona'da forma giyen Koray Günter, 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Roma 25 puana yükseldi. Hellas Verona 5 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Roma, sahasında derbi maçta Lazio'yu ağırlayacak. Hellas Verona, Monza deplasmanına gidecek.





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