Roland Sallai: 'Öğrenmemiz gereken hatalar var'

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.





"ÖĞRENMEMİZ GEREKEN HATALAR VAR"



Sallai, hedeflerinin 3 puan olduğunu ancak bunu başaramadıkları için üzgün olduklarını belirtti:



"3 puan için gelmiştik. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. En iyi performansımızı göstermediğimizi biliyoruz. Öğrenmemiz gereken hatalar var."



"HALA LİDERİZ"



Galatasaray'ın hala liderlik koltuğunda olduğuna vurgu yapan Sallai, kalan haftalar için kararlı konuştu:



"Hala lideriz ve bu şekilde devam etmek istiyoruz."



