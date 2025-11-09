Roland Sallai: 'Öğrenmemiz gereken hatalar var'

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"ÖĞRENMEMİZ GEREKEN HATALAR VAR"
Sallai, hedeflerinin 3 puan olduğunu ancak bunu başaramadıkları için üzgün olduklarını belirtti:
"3 puan için gelmiştik. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. En iyi performansımızı göstermediğimizi biliyoruz. Öğrenmemiz gereken hatalar var."
"HALA LİDERİZ"
Galatasaray'ın hala liderlik koltuğunda olduğuna vurgu yapan Sallai, kalan haftalar için kararlı konuştu:
"Hala lideriz ve bu şekilde devam etmek istiyoruz."