Rodrygo için veda kapıda: Real Madrid ve Xabi Alonso ayrılığa sıcak

Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid, Brezilyalı yıldız Rodrygo'nun ayrılığına sıcak bakıyor. Arsenal ile ön görüşme yapan oyuncunun transferi için nabız yoklanıyor.

calendar 03 Temmuz 2025 18:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Rodrygo için veda kapıda: Real Madrid ve Xabi Alonso ayrılığa sıcak
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Real Madrid, yeni teknik direktör Xabi Alonso ile birlikte Brezilyalı yıldız Rodrygo'nun bu yaz takımdan ayrılmasına açık.

The Athletic'in haberine göre 24 yaşındaki futbolcunun Arsenal ile ön görüşme yaptığı ve kulüplerin olası bir transfer için nabız yokladığı öğrenildi.

Rodrygo, son dönemde form düşüklüğü ve antrenman motivasyonu konusundaki endişeler nedeniyle Carlo Ancelotti döneminde gözden düşmüştü.

Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve Jude Bellingham gibi yıldızlarla forma rekabeti yaşayan oyuncunun, babası ve menajeri Eric Goes'un kamuoyuna yaptığı eleştiriler de kulüp içinde rahatsızlık yarattı.

Real Madrid cephesi, kamuoyuna oyuncunun satılmasının düşünülmediğini ve katkı vermesi beklendiğini açıklasa da kulüp kaynakları, uygun teklif gelmesi halinde ayrılığa engel olunmayacağını belirtiyor.



Rodrygo'nun ismi Arsenal ile ciddi şekilde anılırken, Londra temsilcisi oyuncunun temsilcileriyle son haftalarda ön görüşmeler yaptı.

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