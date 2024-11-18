Rodrigo Bentancur'a 7 maç men cezası!

İngiltere Futbol Federasyonu, Tottenham forması giyen Rodrigo Bentancur'a takım arkadaşı Heung-Min Son ile ilgili sözleri nedeniyle 7 maç men cezası verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Rodrigo Bentancur'a 7 maç men cezası!
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18 Kasım 2024 13:54
Tottenham forması giyen Rodrigo Bentancur, 7 maç men cezası aldı.

İngiltere Futbol Federasyonu, Uruguaylı futbolcuya takım arkadaşı Heung-Min Son ile ilgili söylediği sözler nedeniyle 7 maç men cezası ile birlikte 120 bin euro para ceazası verdi.

BENTANCUR NE DEMİŞTİ?

Bentancur, ülkesinde katıldığı bir programda takım arkadaşı Son ile ilgilii, "Son ya da Son'un kuzenlerinden biri, Korelilerin hepsi birbirine benziyor." ifadelerini kullanmıştı.

BU SEZON PERFORMANSI

27 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 15 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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