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Rodman: "Forveti 'point forvet' yapan, Pippen'dı!"

Chicago Bulls efsanesi Dennis Rodman, eski takım arkadaşı Scottie Pippen'ın forvet pozisyonunu "point forvet" pozisyonuna evrimleştiren oyuncu olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls efsanesi Dennis Rodman, eski takım arkadaşı Scottie Pippen'ın forvet pozisyonunu "point forvet" pozisyonuna evrimleştiren oyuncu olduğunu söyledi.

LifeSpeaks Medya Grubu için konuşan Rodman, eski takım arkadaşını överek, point forvet pozisyonu bugünkü haline getirdiği için kendisini takdir etti:

"Scottie o pozisyonda devrim yaptı. Point forvete çevirdi. Michael Jordan da öyle oynuyordu, fakat Scottie sizi bire birde geçebilen ve hızlı hücumda koşuğ smacı vurabilen, 2.06 boyunda bir adamdı. O zamanlar bunu çok adam yapamazdı.

Scottie bugünkü çocukların iyi gözükmesini sağlayan kişiydi. Çünkü artık 2.06 boyunda point guard oynayan bir sürü adam var. Ben Simmons var mesela, 2.08 falandı. Milwaukee'deki adam var (Giannis Antetokounmpo). Scottie, bu pozisyonu yaratan ana adamlardan biriydi."

Döneminin benzersiz oyuncularından olan ve kendi boyundaki birçok adamın aksine oldukça çevik olan Scottie, Bulls formasıyla çıktığı 856 maçta 17.7 sayı, 6.7 ribaund ve 5.3 asist ortalamaları yakalamıştı.


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