Rockets, Harden karşılığında Durant ya da Kyrie'yi istiyor!

Houston Rockets'ın, James Harden'ı Brooklyn Nets'e takas etmek için Kevin Durant'i veya Kyrie Irving'i talep ettiği bildirildi.



The Athletic'den Shams Charania'ya göre Rockets, Harden'ı Nets'e göndermek için Durant ya da Kyrie'den birini almak istiyor.



Real GM'in raporuna göre Rockets, Harden'ın gitmesine izin vermek için Nets'in takas paketinin yıldız oyuncular Irving veya Durant'ten birinin bulunmasını arzu ediyor.



Brooklyn'in ilk paket teklifine Jarrett Allen, Caris LeVert, Spencer Dinwiddie ve gelecekteki ilk tur Draft haklarının dahil edildiği, ancak Houston'ın bir anlaşmaya varmak için çok büyük bir pakete ihtiyacı olduğu açıklandı.



Durant ve Irving, 2023 yılına kadar Nets ile sözleşme altında ve ekibin kendilerini takas etme arzusu bulunmuyor.



