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Rockets, Dorian Finney-Smith ile 4 yılı 53 milyon dolara anlaştı

Houston Rockets, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre tecrübeli forvet Dorian Finney-Smith ile dört yıllık 53 milyon dolarlık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

calendar 01 Temmuz 2025 13:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Rockets, Dorian Finney-Smith ile 4 yılı 53 milyon dolara anlaştı
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Houston Rockets, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre tecrübeli forvet Dorian Finney-Smith ile dört yıllık 53 milyon dolarlık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

The Athletic yazarı Kelly Iko'nun aktardığına göre sözleşmede oyuncu opsiyonu ve takas bonusu da yer alıyor.

Finney-Smith, 2024-25 sezonunda Los Angeles Lakers ve Brooklyn Nets formalarıyla toplam 63 maça çıktı. Bu maçlarda 8.7 sayı, 3.9 ribaunt ve 1.4 asist ortalamalarıyla oynadı.


2024 Aralık ayında Nets'ten Lakers'a takaslanan Finney-Smith, Los Angeles'ta çok yönlü savunması ve üçlük tehdidiyle önemli bir rol üstlendi. Geçtiğimiz sezon kariyerinin en yüksek yüzdesi olan %41.1'lik üç sayı isabet oranıyla dikkat çekti.

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