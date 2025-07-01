Houston Rockets, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre tecrübeli forvet Dorian Finney-Smith ile dört yıllık 53 milyon dolarlık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.The Athletic yazarı Kelly Iko'nun aktardığına göre sözleşmede oyuncu opsiyonu ve takas bonusu da yer alıyor.Finney-Smith, 2024-25 sezonunda Los Angeles Lakers ve Brooklyn Nets formalarıyla toplam 63 maça çıktı. Bu maçlarda 8.7 sayı, 3.9 ribaunt ve 1.4 asist ortalamalarıyla oynadı.2024 Aralık ayında Nets'ten Lakers'a takaslanan Finney-Smith, Los Angeles'ta çok yönlü savunması ve üçlük tehdidiyle önemli bir rol üstlendi. Geçtiğimiz sezon kariyerinin en yüksek yüzdesi olan %41.1'lik üç sayı isabet oranıyla dikkat çekti.