Robinson: "LaVine ile Rose, Bulls'a çok faydalı olurdu!"

Eski NBA oyuncusu ve smaç yarışması şampiyonu Nate Robinson, Chicago Bulls'un Zach LaVine ile Derrick Rose'u eşleştirerek büyük fayda sağlayacağına inandığını belirtti.



Rose, şu anda geçtiğimiz yaz kontrat imzaladığı Detroit Pistons'da yer alıyor. Eski Bulls süperstarı, Pistons ile anlaşmadan önce Chicago'ya geri dönmeye ilgi duyuyordu, ancak Bulls onun yerine Tomas Satoransky'yi kadroya katmıştı.



Robinson, Rose'un memleketi Bulls için oynamasını izlemek için para ödeyebileceğini söyledi.



Heavy'den Brandon "Scoop B" Robinson, şu şekilde konuştu:



"Nate Robinson'a Derrick Rose'u Bulls formasıyla geri getirmenin ve Zach LaVine ile birlikte bir backcourt'ta oynatmanın ne kadar güzel olacağını sordum. Cevabı şu oldu:



'İzlemesi eğlenceli olurdu. Özellikle D-Rose'un geri dönüp en iyi basketbolunu oynamasıyla ilgili çektiği sıkıntıları düşününce. Bence son yıllarda inanılmazdı. İzlemesi eğlenceli bir yolculuktu, kendi işini yapıyordu ve bir adamın bu kadar kargaşadan geçmiş olması, oldukça trajik bir durum. Kariyerinin şimdiki gibi gelişmesini izlemek çok eğlenceliydi. Evine dönüp memleketinin önünde tekrar oynayıp bir Chicago Bull olmak isteyeceğini biliyorum. Onu Chicago'da izlemek için kesinlikle para verirdim.'"



2019-20 sezonu KOVID-19 nedeniyle askıya alınmadan önce, Pistons için Rose en iyi oyuncuydu. NBA tarihindeki en genç MVP, maç başına ortalama 18.1 sayı ve 5.6 asistle oynuyordu. LaVine ise bu sezon Chicago için 25.5 sayı, 4.8 ribaund ve 4.2 asist ortalamalarını kaydetmişti.



