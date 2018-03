Robin Van Persie, kariyerini eğlenceye çevirdi

Süper Lig'in ilk yarısını zirvenin 3 puan gerisinde bitiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları öncesi Robin Van Persie sorunu gündemde duruyor.Takım içerisinde çözülemeyen Van Persie'nin durumu artık can sıkıcı bir noktaya ulaştı. Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen sarı-lacivertliler, bu nedenle makul bir teklife Hollandalı yıldızı elden çıkarmak istiyor. Ancak yaklaşık 4 aydır resmi maça çıkmayan, fizik olarak gerileyen ve sakatlık konusunda güven vermeyen tecrübeli forvet, sabırları taşırıyor.İkinci yarıda kadroda düşünülmeyen ve ayda 400 bin euro maaş alan 34 yaşındaki oyuncunun en ufak maddi konularda bile sıkıntı çıkarması rahatsızlık veriyor. Evindeki harcamaları ya da genel konularda yaptığı harcamalarda küçücük farkları bile talep ettiği belirtilen Van Persie'nin bu hareketlerinin profesyonellikten uzak olduğu görüşü öne çıkıyor. Fenerbahçe'ye sahada bir gram katkı sağlamayan, iş paraya gelince 2-3 bin dolarlık faturaları tahsil etmek için kulübün kapısını aşındıran Hollandalı yıldızın kulüpten gitmesini herkes dört gözle beklemeye başladı.Öte yandan, Van Persie'nin umursamaz tavırları da gözlerden kaçmıyor. 2015 yılında bir dünya yıldızı olarak Türkiye'ye gelen Van Persie, 2. yılın sonunda adeta İstanbul'da kendine bir tatil hayatı kurdu. Takım için hiçbir gayreti olmayan yıldız forvet, kadroda olmadığı maç günlerinde takımını düşünmeden ailesiyle gezmelere gidiyor. Boğaz turu, at çiftliği ve İstanbul'da özel aktivitelere katılan Van Persie, taraftarların da tepkisini çekiyor.Van Persie'nin özel hobileri de göze çarpıyor. Tavla oynamayı çok seven tecrübeli futbolcu, takımın genç yıldızları Uygar ve Ozan Tufan gibi isimlerle sık sık oyunlar oynuyor. Geçtiğimiz aylarda evindeki özel otomatik okey masası ile de gündeme gelen Van Persie, futbolundan çok İstanbul'da yaşadığı tatil hayatı, hobileri ve aktiviteleriyle akıllara kazındı.Yıldızlar atıyor, Van Persie bakıyorBu sezon başında Avrupa Ligi eşleşmelerinde sahaya çıkan, ligin ilk 2 haftasında da süre alan Van Persie daha sonraki 15 haftada adeta kayıplara karıştı.Tecrübeli futbolcu sürekli olarak sakatlıkları, fiziksel sıkıntıları ve formsuzluğuyla gündeme geldi. Türkiye Kupası'ndaki Adana Demirspor maçında bile süre almayan Van Persie, sabırları da taşırdı.Dünya yıldızı sıfatıyla Türkiye'ye gelen Hollandalı, bu sezon itibariyle tamamen sahalardan koptu. Van Persie ile benzer dönemlerde Türkiye'ye gelen ve aynı jenerasyondan olan diğer yıldızlar ise golleriyle coştu.Antalyaspor'da Samuel Eto'o son 3 sezonda her zaman takdir edilen bir isim olurken, bu zamana kadar 77 maçta 44 gol attı. Aytemiz Alanyaspor'da Vagner Love, geçen sezonu gol kralı bitirirken, toplamda da 2 yılda 44 maçta 34 gole ulaştı.Galatasaray'da sezon başında gelen Gomis, ligin ilk yarısında 14 golle krallığa koşarken, Trabzonspor'da da Burak Yılmaz benzer şekilde 14 maçta 14 golle oynuyor.Hatta, 2015-16 sezonunda Van Persie ile beraber Süper Lig'e gelen Mario Gomez, 26 golle krallığı alırken, son 2 yılda 2 farklı kulübe transfer yaptı.