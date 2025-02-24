Rizespor'dan Papanikolaou'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama

Çaykur Rizespor, Loannis Papanikolaou'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Rizespor'dan Papanikolaou'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama
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24 Şubat 2025 16:49

Çaykur Rizespor Kulübü Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, Loannis Papanikolaou'da eklem zorlanması tespit edildiğini belirtti.

Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, futbolcunun 22 Şubat Cumartesi günü oynanan Reeder Samsunspor maçında sakatlanarak oyundan çıktığını hatırlattı.

Papanikolaou'ya muayene ve röntgen tetkiki yapıldığını aktaran Türüt, "Sağ omuzunda ac joint sprain (acromioclavicular eklem zorlanması) tanısı konulmuştur. Geri dönüş süresi tahmini ve kesin tedavi planlaması için MR tetkiki yapılacaktır. Futbolcumuz Papanikolaou'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verdi.


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