Rizespor'da Adana maçı öncesi 2 eksik!

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında pazar günü sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Karadeniz ekibinde kart cezalısı kaleci Grbic ve Mithat Pala, pazar günkü maçta forma giyemeyecek.
Çaykur Rizespor, 7 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 24 puanla ligde 10'uncu sırada bulunuyor.
Ligdeki son maçında Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen Adana temsilci, 5 puanla son sırada yer alıyor.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Karadeniz ekibinde kart cezalısı kaleci Grbic ve Mithat Pala, pazar günkü maçta forma giyemeyecek.
Çaykur Rizespor, 7 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 24 puanla ligde 10'uncu sırada bulunuyor.
Ligdeki son maçında Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen Adana temsilci, 5 puanla son sırada yer alıyor.