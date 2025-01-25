Rizespor'da Adana maçı öncesi 2 eksik!

Çaykur Rizespor, pazar günü sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Rizespor'da Adana maçı öncesi 2 eksik!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ocak 2025 13:46
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında pazar günü sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Karadeniz ekibinde kart cezalısı kaleci Grbic ve Mithat Pala, pazar günkü maçta forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor, 7 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 24 puanla ligde 10'uncu sırada bulunuyor.

Ligdeki son maçında Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen Adana temsilci, 5 puanla son sırada yer alıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery