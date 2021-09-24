Rizespor'a Kadın Futbol Takımı transferleri için suçlama

Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra, birçok kulüp Kadın Futbol Takımı kurmaya karar verdi. Kadın Futbol Takımını yeni kuran Çaykur Rizespor'un kadrosuna kattığı bazı futbolcuları, kulüplerinden izin almadan transfer ettiği iddia edildi.Asya Spor Kulübü, kadrolarında bulunan 5 futbolcuyu, Çaykur Rizespor'un oyuncusu gibi göstererek tanıtımlarda kullandığını öne sürdü. Öte yandan Samsun İlkadım Belediyesi Yabpa Kadın Futbol Kulübü de Çaykur Rizespor'un, kendi, futbolcularını izinsiz antrenmana çıkardığını ve basına tanıttığı yönünde açıklama yaptı.Öte yandan Çaykur Rizespor Kulübü'nden bu suçlamaların ardından henüz bir açıklama gelmedi. Kısa bir süre içerisinde Karadeniz ekibinden de konuyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor."Çaykur Rizespor Kadın Futbol Takımı, spor etiği ve ahlakıyla bağdaşmayan bir şekilde takımımızda hakları bulunan 5 sporcu ve prensip anlaşmasına varılmış; peşinat ödemesi yapılarak maaş ödemelerine başlanan bazı sporcuları kendi oyuncusu olarak takımlarının tanıtımında kullanmış ve antrenmanlarına çıkarmıştır.Çok yakın geçmişte benzer durumda kaldıklarını iddia ederek Galatasaray Spor Kulübüne karşı haklarının yendiğini söyleyen Çaykur Rizespor Yönetimini ve bu davranışlarını kamuoyunun takdirine bırakıyor, gerekli süreçlerde tüm yasal haklarımızın ısrarla peşinde olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz""Çaykur Rizespor Kadın Futbol Takımı spor etiğine uymayan harekette bulunmuş ve halen daha kulübümüzün sporcusu olan isimleri hiçbir şekilde bizimle irtibata geçmeden, onayımızı almadan antrenmanlara çıkarmış ve basına tanıtmıştır..1. Ligden başlıyor olmanız kulüpleri yok sayacağınız anlamına gelmemektedir. Oyuncu transferleri konusunda bir usül ve adap vardır, hatırlatmak isteriz. Bu konuda Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray takımlarına teşekkür ederiz. Bu durumun takipçisi olacağımız ve tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna bildiririz"