Rize'de Formulaz etkinliği düzenlendi!

Karadeniz'de gelenekselleşen ve bu yıl 15'incisi düzenlenen ' Redbull formulaz' tahta araba yarışları, Ardeşen'in Tunca beldesinde yapıldı.'Arabam tahtadan, inerim rampadan' sloganıyla yapılan yarışlarda, 45'i erkek, 15'i kadın, toplam 60 kişi yarıştı. Yarışmacılar, gruplar halinde yapılan yarışlara kendi tasarımları olan ve sırma teli dışında metal aksamın yasak olduğu, birbirinden ilginç tahta arabalarla katıldı. Araçlarda maksimum uzunluk 1,70 metre, genişlik ise 70 santimetre olarak belirlendi. Yarışmacıların, kıl çorap ve fren yapmak için de kullanılan, halk arasında 'kara lastik' olarak bilinen lastik ayakkabıyı giymesi zorunlu tutuldu. Saatte 70 kilometre hıza ulaşabilen tahta arabalarıyla yeni yapılan keskin virajlı 1000 metre uzunluğundaki pistte, yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Bazı yarışmacılar virajı alamayıp kaza yaparken, yarışı tamamlayamayanlar ise görevliler tarafından pist dışına çekildi.Bu yarışı daha profesyonel hale getireceklerini söyleyen Formulaz Dernek Başkanı Murat Gül, "15'incisini düzenlediğimiz tahta araba yarışlarına yoğun bir katılım var. Genel klasman erkeklerde 45, bayanlarda ise 15 yarışmacımız var. Parkur yüksek güvenlikli olmasına rağmen içerisinde tehlikeli virajlar barındırıyor. Burada zaman zaman tehlikeli kazalarda oldu. Ama ciddi bir yaralanma olmadı. Erkekler 1 kilometre bayanlar ise 600 metre yarıştı. Bu yarışı daha da büyütüp çeşitlendirerek daha profesyonel hale getireceğiz" dedi.Yarışmacı Necati Enes Kul, "15 senedir 'Formulaz'da yarışıyorum. Bu sene yeni pistte yarıştık. Eski piste göre yeni pistimiz daha güzel ve daha tehlikeli virajları var. Araçlar yan yana yarışabiliyor. Bu sene acemiliğimize geldi. Finali gördük ama bir üst tura çıkamadık. Seneye inşallah yeni araçla yarışacağım" diye konuştu.Yarışmacı Serkan Çakır da "Yarış rekabetçi, zorlu ve güzeldi. Yarışta birbirimize çarptık zorlu bir yarıştı. Sonra da diğerlerini yakalamaya çalıştım ama yakalayamadım. Maalesef 3'üncü oldum. Finale çıkan arkadaşlara başarılar dilerim. Bu pist güzel ama virajları çok keskin. Virajlarda yavaşlamak gerekiyor. Çok aksiyonlu bir yarış herkesi buraya bekliyorum" ifadelerini kullandı.