Rize Belediyespor, Niray Sena Aral ile anlaştı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Rize Belediyespor, pivot Niray Sena Aral'ı kadrosuna kattı.



Kulüp Başkanı Mustafa Köroğlu, yaptığı açıklamada, bu sezon yükseldikleri ligde henüz beklentilere cevap veremediklerini söyledi.



Süper Lig'de kalıcı olmak için kadro takviyesini sürdürdüklerini vurgulayan Köroğlu, bütçelerine uygun şekilde güçlerini artırmak için transfer çalışmalarını sürdürdüklerini, son olarak ABD'li Kolby Morgan'ı kadrolarına kattıklarını hatırlattı.



Köroğlu, takımda yerli oyuncu takviyesini sürdürdüklerini kaydederek, "Transfer çalışmaları kapsamında Elazığ İl Özel İdare forması giyen Niray Sena Aral ile anlaşma sağladık. Ligi bilen bir oyuncu. Mevkisinde önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ