Rıza Kayaalp & Taha Akgül Spor Kompleksi açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor, şampiyon güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül adına güreş salonu açtı.



Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ankara Batıkent'teki, Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip, dünyada üç adet bulunan akıllı tesisin açılışı gerçekleştirildi.



Açılışa, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Özcan, ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Emre Özmen, Ankara Büyükşehir Belediyesi bürokratları, belediye meclis üyeleri, ASKİ Spor Kulübü'nün isimleri salona verilen güreşçileri Rıza Kayaalp ve Taha Akgül ile diğer güreşçiler ve antrenörler katıldı.



Akıllı sistemle donatılan Rıza Kayaalp&Taha Akgül Spor Kompleksi'nde bulunan birçok yenilik Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyor. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın böyle bir tesisi Türk güreşine kazandıran Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, "Bizler Türk güreşine katkı sunan tüm kulüplerimizin yanındayız. Burada gerçekten de son derece modern bir tesis yapıldı. Bizler de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Umarım bundan sonra da ülke güreşine yeni tesisler kazandırılır." diye konuştu.



ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Özmen ise Türk güreşinin en iyi tesisleri hakettiğini belirterek, "Bugün burada herkese örnek olacak bir tesisin açılışını yapıyoruz. Salona Rıza ve Taha gibi Türk güreşinin yaşayan iki efsanesinin ismini verdik. Önemli olan bu değerlerimizin yaşarken kıymetini bilmek. Buradan nice Rızalar, Tahalar çıkarmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.



