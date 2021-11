Rıza Çalımbay: 'Konuştuklarımız soyunma odasında kaldı'

Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği GZT Giresunspor'la 0-0 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktörü Rıza Çalımbay, üç puan alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.



Çalımbay, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını belirtti.



Daha önce de Sivasspor'da çalıştığını, bu sezonla birlikte de 3 yılını tamamlayacağını belirten Çalımbay, "Birçok kritik ve önemli maçlar oynadık. O maçların hepsi de çok çok iyi hazırlandığımız maçlardı. Bu maç belki de o maçlardan daha iyi şekilde hazırlandığımız bir maçtı. Hafta içerisinde yaptığımız antrenmanda, Giresunspor'u, oyuncuları tek tek hepsini analiz ettik. Çok iyi bir şekilde konsantre olarak buraya geldik. Arkadaşlarımızla maçın önemine dair her şeyi konuştuk ama maalesef konuştuklarımızın hepsi ya tesiste ya da soyunma odasında kaldı." dedi.



Özelikle ilk yarıda takım olarak kötü oynadıklarını dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:



"Sanki sahada 11 kişi değil de 8-9 kişiymişiz gibi futbol oynadık. İlk yarı maalesef birçok da pozisyon verdik. Bir türlü oyundaki dengeyi kuramadık. Bu eksik futbolculardan da kaynaklanıyor. Ben bu kadar kötü oynayacağımızı hiç düşünmüyordum. Çünkü hepsi çok yetenekli oyuncular, yüksek kapasitede oyuncular ama maalesef kapasitelerini sahaya yansıtamadılar. İkinci yarı oyuncu ve taktik değişiklikleri yaptık. Sıkıntı yaşadığımız yeleri kuvvetlendirdik. Daha dengeli bir maç oldu. Gelen pozisyonlar oldu ama değerlendiremedik. Beklediğimizin altında bir futbol oynadık. Bir puan aldığımız için üzülüyoruz. İlk yarı bizim futbolcu arkadaşlardan beklediğimiz performans bu değildi. Çünkü bizim için çok kritik bir maçtı. Mutlaka kazanarak iyi bir yere gelmemiz gerekiyordu. Ben bunu geçen sezona benzetiyorum. Geçen sezon da çok berabere kaldık. Şu anda ligde en çok berabere kalan takımız. Ama bu dönecek tabii, her şey çok iyi olacak. Nasıl geçen sezon güzel şeyler yaptıysak aynısını bu sezon tekrarlayacağız. Buna bir kaza diyelim. Önümüzde çok güzel bir zaman var. Bunu iyi bir şekilde değerlendireceğiz."



Giresunspor karşılaşmasını unutmayacaklarının altını çizen Çalımbay, "Yaptığımız hataları unutmayacağız. Biz bunların hepsini zaten bir bir yazıyoruz. Yukarıdan seyreden arkadaşlarımız da yazıyor. Ben ruh gibi bir takım istemiyorum. Agresif, sert, her şeye saygılı, işine saygılı, her şeyi yapacak bir takım istiyorum. Geçen sene ve ondan önceki sene gibi aynısını da yapacağız. Bir de taraftarın olmayışı bizim oyun iştahımızı azaltıyor." ifadelerini kullandı.





