Rıza Çalımbay'dan sürpriz 11!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşan Beşiktaş'ta kadroda sürprizler geldi.
Siyah-beyazlıların teknik direktörü Rıza Çalımbay, savunmanın ortasında Eric Bailly ve Daniel Amartey'e görev verdi.
Beşiktaş'ta orta sahada Necip Uysal'ın yer alması dikkat çekti.
Siyah-beyazlılarda en uçta ise Cenk Tosun yer aldı.
Beşiktaş'ın 11'i şu şekilde:
Siyah-beyazlıların teknik direktörü Rıza Çalımbay, savunmanın ortasında Eric Bailly ve Daniel Amartey'e görev verdi.
Beşiktaş'ta orta sahada Necip Uysal'ın yer alması dikkat çekti.
Siyah-beyazlılarda en uçta ise Cenk Tosun yer aldı.
Beşiktaş'ın 11'i şu şekilde:
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