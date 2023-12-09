Rıza Çalımbay'dan sürpriz 11!

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe derbisinde sürpriz bir ilk 11 tercih etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rıza Çalımbay'dan sürpriz 11!
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09 Aralık 2023 17:52
Son güncelleme 09 Aralık 2023 17:54
Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşan Beşiktaş'ta kadroda sürprizler geldi.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Rıza Çalımbay, savunmanın ortasında Eric Bailly ve Daniel Amartey'e görev verdi.

Beşiktaş'ta orta sahada Necip Uysal'ın yer alması dikkat çekti.

Siyah-beyazlılarda en uçta ise Cenk Tosun yer aldı.

Beşiktaş'ın 11'i şu şekilde:



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