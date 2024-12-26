Rıza Çalımbay'a göre Beşiktaş'ın sorunu

Tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay, gündeme dair özel açıklamalarda bulundu. Hatayspor'dan ayrılık sürecini değerlendiren Çalımbay, kariyerinin geleceği, Beşiktaş'taki seçim sürecini ve ligdeki şampiyonluk yarışı hakkında konuştu.
Rıza Çalımbay'ın açıklamaları şu şekilde:
Hocam hakkınızda hayırlısı olsun. Bir yol ayrımı yaşandı Hatayspor ile tam olarak bu ayrılığın sebebi nedir?
Yol ayrımının sebebi şöyle yani bir şey yok. Bir kere çok güzel bir yönetimi vardı gerçekten, gayet iyi. Ortam iyi değil yani çalışma ortamı iyi değil. Takımda böyle göçebe gibiyiz. Bir bakıyoruz Mersin'in içindeyiz bir bakıyoruz başka bir yerde tepede dağda falan oralarda antrenman yapıyoruz. Yani oyuncularımız da 40'ar dakika geliyorlar, gidiyorlar belki daha fazla yani. Öyle sıkıntılar vardı yani. Ondan dolayı.
Kariyerinizle ilgili nasıl bir karar alacaksınız? Sanırım daha önce İran'dan, yurt dışından teklifler olduğunu okumuştum. Şu an ne düşünüyorsunuz kariyerinizle alakalı?
Şimdi söyle tabii ki kısa bir şeyden çıktık biraz durup bekleyip ona göre hareket ederiz yani. Bir sorun yok, yurt dışı olursa mükemmel olur. Oralara da gideriz ama İran'a falan gitmem, oralara değil de Avrupa tarafına gidebiliriz.
Hocam Beşiktaş bir seçim sürecinde ve tarihinin en sıkıtılı süreçlerinden birini yaşıyor. Sizce kurtuluş reçetesi nedir?
Benim görüşüm şu, şimdi orada ben de çalışıyordum. Oradaki sorun bence futbol değil, sahanın içi değil. Bence sorun yönetim sorunu. Yönetim derken yöneticiler diyorum. Onlar Beşiktaş'ı düzeltecekler, sahanın içinde zaten düzelir Beşiktaş, taraftarla beraber düzelir. Hepsi düzelir, önemli olan yönetimin çok iyi olması gerekiyor. Yönetimin takıma sahip çıkması gerekiyor, kaliteli insanları getirmesi gerekiyor. O zaman orası düzelir bir sorun olmaz ama tabii ki yönetimden yanlış şeyler çıkarsa o zaman tabii ki karmakarışık olur yani.
Son olarak şampiyon favoriniz kimdir? Sizce Fenerbahçe bu farkı kapatabilir mi?
Büyük bir avantaj yakaladı Galatasaray, zaten takımları oturmuş bir takım. Bir de çok iyi oynayan bir takım vardı. Biraz takviye de yaptılar şu anda gayet iyi gidiyorlar büyük bir avantaj Galatasaray'ın. O yüzden şampiyonluğa en yakın Galatasaray.
Rıza Çalımbay'ın açıklamaları şu şekilde:
Hocam hakkınızda hayırlısı olsun. Bir yol ayrımı yaşandı Hatayspor ile tam olarak bu ayrılığın sebebi nedir?
Yol ayrımının sebebi şöyle yani bir şey yok. Bir kere çok güzel bir yönetimi vardı gerçekten, gayet iyi. Ortam iyi değil yani çalışma ortamı iyi değil. Takımda böyle göçebe gibiyiz. Bir bakıyoruz Mersin'in içindeyiz bir bakıyoruz başka bir yerde tepede dağda falan oralarda antrenman yapıyoruz. Yani oyuncularımız da 40'ar dakika geliyorlar, gidiyorlar belki daha fazla yani. Öyle sıkıntılar vardı yani. Ondan dolayı.
Kariyerinizle ilgili nasıl bir karar alacaksınız? Sanırım daha önce İran'dan, yurt dışından teklifler olduğunu okumuştum. Şu an ne düşünüyorsunuz kariyerinizle alakalı?
Şimdi söyle tabii ki kısa bir şeyden çıktık biraz durup bekleyip ona göre hareket ederiz yani. Bir sorun yok, yurt dışı olursa mükemmel olur. Oralara da gideriz ama İran'a falan gitmem, oralara değil de Avrupa tarafına gidebiliriz.
Hocam Beşiktaş bir seçim sürecinde ve tarihinin en sıkıtılı süreçlerinden birini yaşıyor. Sizce kurtuluş reçetesi nedir?
Benim görüşüm şu, şimdi orada ben de çalışıyordum. Oradaki sorun bence futbol değil, sahanın içi değil. Bence sorun yönetim sorunu. Yönetim derken yöneticiler diyorum. Onlar Beşiktaş'ı düzeltecekler, sahanın içinde zaten düzelir Beşiktaş, taraftarla beraber düzelir. Hepsi düzelir, önemli olan yönetimin çok iyi olması gerekiyor. Yönetimin takıma sahip çıkması gerekiyor, kaliteli insanları getirmesi gerekiyor. O zaman orası düzelir bir sorun olmaz ama tabii ki yönetimden yanlış şeyler çıkarsa o zaman tabii ki karmakarışık olur yani.
Son olarak şampiyon favoriniz kimdir? Sizce Fenerbahçe bu farkı kapatabilir mi?
Büyük bir avantaj yakaladı Galatasaray, zaten takımları oturmuş bir takım. Bir de çok iyi oynayan bir takım vardı. Biraz takviye de yaptılar şu anda gayet iyi gidiyorlar büyük bir avantaj Galatasaray'ın. O yüzden şampiyonluğa en yakın Galatasaray.