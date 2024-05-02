Rivers: "Giannis ve Dame, dönmeye çok çok çok yakın"

Milwaukee Bucks başantrenörü Doc Rivers, Giannis Antetokounmpo ve Damian Lillard'ın playoff ilk turunda dönme ihtimalini olumlu bir şekilde değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Rivers: 'Giannis ve Dame, dönmeye çok çok çok yakın'
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02 Mayıs 2024 11:49
Milwaukee Bucks başantrenörü Doc Rivers, Giannis Antetokounmpo ve Damian Lillard'ın playoff ilk turunda dönme ihtimalini olumlu bir şekilde değerlendirdi.

Rivers, takımın iki süperstarı Antetokounmpo ve Lillard'ın Indiana Pacers'a karşı oynadıkları playoff ilk tur serisinin 6. maçına dönebilecekleri konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Rivers muhabirlere, ikilinin yeniden oynamaya "çok, çok, çok yakın" olduğunu bildirdi.

Antetokounmpo, normal sezonun sonlarında baldırından geçirdiği sakatlıktan sonra tüm seriyi kaçırmıştı.

Lillard ise, Milwaukee'nin ilk üç playoff maçında 32.3 sayı ortalaması yakalamış ve 3. maçın sonlarında aşilini sakatlamıştı. Bucks 4. maçı onsuz kaybetmiş olsa da, Salı günü farkı 3-2'ye getirmişti.

Takımın üçüncü skor opsiyonu Khris Middleton, kısa süreli olarak Bucks adına büyük bir ilerleme kaydetmiş ve son üç maçında 32 sayı ortalaması yakalamıştı.

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