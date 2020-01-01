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Rivers: "En zorlu şampiyonluk, bu seneki olacak!"

Houston Rockets guardı Austin Rivers, 2020 NBA sezonu şampiyonunun neden meşru görülmesi gerektiğini düşünceli bir şekilde açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets guardı Austin Rivers, 2020 NBA sezonu şampiyonunun neden meşru görülmesi gerektiğini düşünceli bir şekilde açıkladı.

Rivers, "2020'deki lig şampiyonu olan takımın şampiyonluğu meşru görülmeli mi?" tartışmasında kendi düşüncesini belirtti.

Bleacher Report'tan Taylor Rooks ile konuşan Rivers, oyuncuların Orlando'ya gitmek için geçtiğimiz aylarda yaşadıklarının yanı sıra, eski formlarına girmek adına uğraştıkları şeyler ile birlikte, diğer faktörlere de dikkat çekti:

"Bence kim kazanırsa meşru görülmeli, hatta kazanılan en zorlu şampiyonluklardan biri olduğu için öyle olmalı. Adamlardan üç ila dört ay izin almalarını, sonra geri gelip aralarında kimya oluşturmalarını ve ardından bir pandemi sırasında, tüm oyuncular Black Lives Matter için savaşırken oynamalarını bekliyorsunuz.

Şu anda çok şey olup bitiyor. Çılgın zamanlardayız ve çok fazla endişe var. Ve bu zamanlarda, oyuncular ailelerini terkederek bir bubble'ın içinde kilitleniyorlar. Tüm bu nedenler ve daha fazlasından ötürü, şimdiye kadar kazanılan en zorlu şampiyonluklardan biri olacağını düşünüyorum. Şimdiye kadar sadece bu sezon böyle oldu."

Rivers bu sezon maç başına 23.4 dakikada 8.5 sayı ve 2.4 ribaund ortalamalarla oynuyordu.


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