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Rivers: "Durant, New York'un kralı olabilirdi"

LA Clippers başantrenörü Doc Rivers, Kevin Durant'in geçtiğimiz yaz serbest oyuncu döneminde New York Knicks ile anlaşma imzalayacağını düşündüğünü itiraf etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers başantrenörü Doc Rivers, Kevin Durant'in geçtiğimiz yaz serbest oyuncu döneminde New York Knicks ile anlaşma imzalayacağını düşündüğünü itiraf etti.

Rich Kleiman'la The Boardroom podcast'inde yer alan Rivers, Durant'in Golden State Warriors'la üç yıllık maratonunun ardından, "New York'un kralı" olmak için Knicks ile anlaşacağını hissettiğini söyledi:

"Önceden, 'Tamam, Rich New York'lu, Durant de New York'un kralı olabilir' diyordum, KD'nin Knicks'e gideceğini hissediyordum. Ben ligdeyim ve herkesin de böyle düşündüğünü bilirsin diye düşünmüştüm."

Durant ve Kyrie Irving, önceki sezon Knicks ile sıkı bir şekilde bağlantılıydı. Ancak, süperstarların ikisi de Knicks ile görüşmemişti. Her iki oyuncu da New York'taki diğer takım olan Brooklyn Nets ile sözleşme imzalamıştı. Nets, 2018-19 sezonunda playofflara çıkmıştı ve Knicks'ten daha iyi bir çekirdeğe ve altyapıya sahipti.


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