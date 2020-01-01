Rivers: "Dünya problemlerini çözmek, NBA'in işi değil"

NBA oyuncuları, koçları ve takım yöneticileriyle toplantılara katıldıktan sonra, ligin sosyal adalet için savaşma yeteneğini nasıl artırabileceğine odaklanan LA Clippers koçu Doc Rivers, kalıcı değişiklikler getirmek için lig dışında daha fazla eylem yapılması gerektiğini vurguladı:



"Dünya problemlerini çözmek NBA'in işi değil. Dünyanın bir parçası olmak NBA'in işi."



58 yaşındaki koç daha sonra bir etki yaratmak için sebat etmenin önemi üzerinde şunları söyledi:



"Değişim de pek çok kez hızlı gerçekleşmez. Oyuncularımızın aslında bunu son birkaç gün içinde öğrendiğini düşünüyorum. Sırf şimdilik bir şey olmadı diye, olmayacağı anlamına gelmez. Olmamış bir şeye teslim olmamak gerek, zorlamaya ve çalışmaya devam etmemiz lazım."



"YARDIMA İHTİYACIMIZ OLDUĞUNU ANLADILAR"



Rivers, oyuncuların Çarşamba ve Perşembe günkü toplantılarda olağanüstü olduğunu ve takım sahipleriyle işbirliği yapma becerilerinden etkilendiğini de ekledi:



"Nefes almak için bir dakikaya ihtiyacımız vardı... oyuncular da aldılar. Ve işlerinin dışında odaklanmak istedikleri şeylere yeniden odaklanmaları gerekiyordu. Sonra bunu dile getirdiler, organize oldular, bir araya geldiler, her şeyi kendi başlarına yapamayacaklarını, işleri halletmek için hepimizin yardıma ihtiyacı olduğunu anladılar."



NBA ve NBPA, oylamaya erişimi artırmayı, sivil katılımı teşvik etmeyi ve polis ve ceza adaleti reformunu savunmayı amaçlayan bir sosyal adalet koalisyonunun kurulduğunu duyurmuştu.



26-28 Ağustos tarihleri arasında oynanmayan NBA playoffları maçları, bu gece resmi olarak devam edecek.



