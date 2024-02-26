Rivers, Bucks'ın an itibariyle şampiyonluğu kazanabileceğinden "emin değil"

Milwaukee Bucks başantrenörü Doc Rivers, Bucks ekibinin an itibariyle şampiyonluğu kazanıp kazanamayabileceğini "bilmediğini" söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Rivers, Bucks'ın an itibariyle şampiyonluğu kazanabileceğinden 'emin değil'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Şubat 2024 11:48
Milwaukee Bucks başantrenörü Doc Rivers, Bucks ekibinin an itibariyle şampiyonluğu kazanıp kazanamayabileceğini "bilmediğini" söyledi.

Rivers'ın koçluk döneminin başlangıcında zorlanan Bucks, All-Star arasının ardından Minnesota Timberwolves ve Philadelphia 76ers'a karşı iki deplasman galibiyeti elde etti.

Rivers, takımın son dönemdeki performansıyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Arkadaşlarım 'Nasılsın?' diye sorduklarında, ben de 'Harikayım. Mutluyum. Bu takımı çok seviyorum' diyorum. Organizasyon çok sağlam ve şampiyonluk için bir şansımız var. Peki bugün şampiyonluk kazanabilir miydik? Bilmiyorum. Ama zamanı geldiğinde bu cevabın evet olacağını düşünüyorum."

Bucks 37-21'lik derecesiyle Doğu Konferansı'nda üçüncü sırada yer alıyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery