Milwaukee Bucks başantrenörü Doc Rivers, Bucks ekibinin an itibariyle şampiyonluğu kazanıp kazanamayabileceğini "bilmediğini" söyledi.



Rivers'ın koçluk döneminin başlangıcında zorlanan Bucks, All-Star arasının ardından Minnesota Timberwolves ve Philadelphia 76ers'a karşı iki deplasman galibiyeti elde etti.



Rivers, takımın son dönemdeki performansıyla ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Arkadaşlarım 'Nasılsın?' diye sorduklarında, ben de 'Harikayım. Mutluyum. Bu takımı çok seviyorum' diyorum. Organizasyon çok sağlam ve şampiyonluk için bir şansımız var. Peki bugün şampiyonluk kazanabilir miydik? Bilmiyorum. Ama zamanı geldiğinde bu cevabın evet olacağını düşünüyorum."



Bucks 37-21'lik derecesiyle Doğu Konferansı'nda üçüncü sırada yer alıyor.





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