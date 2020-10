Riley: "Lakers ile ilgili söylediklerim, çarpıtıldı!"

Miami Heat başkanı Pat Riley, 2020 NBA şampiyonluğu ile ilgili söylediklerinin "çarpıtıldığını" söyledi.



Riley, Bam Adebayo ve Goran Dragic'in sakatlığı nedeniyle Los Angeles Lakers'ın NBA Finalleri zaferinde her zaman bir "yıldız işareti" olacağını öne sürdüğünde bu hafta pek çok kişinin tepkisini çekmişti. Ancak Riley, Los Angeles şampiyonluğunun meşruluğunu asla sorgulamaya çalışmadığını belirtti.



Heat yöneticisi Miami Herald'dan David Wilson'a yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:



"Yıldız işareti Lakers'ın değil Heat'in adının yanında. Şampiyonlukları gayet meşru. Bizim mağlubiyetimizin yanında bir yıldız işareti var. Lakers daha iyi takımdı. Net."





Riley ilk açıklamalarını, Heat'in Final serisindeki yenilgisinden bu yana ilk kez gazetecilerle konuştuğu, geçtiğimiz Cuma günü yapmıştı. Heat başkanı, takımının sağlıklı olsaydı en azından şampiyonluk serisini yedi maça zorlayabileceğini düşündüğünü belirtmişti:



"Bizi adil ve dürüst bir şekilde yendiler. Ama her zaman o yıldız işareti olacaktır; Bam ve Goran %100 olsaydı, ki Goran bizim en skorer oyuncumuzdu (Finallere girerken), seri yedinci maça gidebilirdi."



"YILDIZ VAR MI? ALTIN YILDIZ VAR!"



Bununla birlikte, Lakers başkan yardımcısı ve genel menajeri Rob Pelinka, ESPN'den Adrian Wojnarowski ile "The Woj Pod" da yakın zamanda yaptığı bir röportajda, bunun aksini savunmuştu. Pelinka, bu yılki şampiyonluğun, her zamankinden daha değerli olduğunu iddia etmişti:



"Sanırım birisi '2020'deki bu şampiyonluğun yanında bir yıldız işareti olacak mı?' demişti. Demek isterim ki, 'Hayır, bence altın yıldız var'. Son çizgiye ulaşmak adına çok daha fazlasını yapmak zorunda olduğumuz için böyle düşünüyorum ve ekibimizin, oyuncuların ve personelimizin o ortamda bir araya gelmesi de bunun göstergesi gibiydi."



SHAQ GİBİ BİRÇOK KİŞİ, AKSİNİ DÜŞÜNMÜŞTÜ



Bununla birlikte, 2020 şampiyonasının yanında bir yıldız işareti olup olmadığı konusu, Heat'in Final serisi sırasında en önemli iki oyuncusunu kaybetmeden çok önce su yüzüne çıkmıştı.



NBA, Disney World bubble'ında askıya alınan 2019-20 sezonunu yeniden başlatmaya hazırlanırken, aralarında efsane oyuncu Shaquille O'Neal'ın da bulunduğu bazıları, nihai şampiyon ekibin, sezondaki büyük değişiklikler nedeniyle başarısının yanında her zaman bir yıldız işareti taşıyacağını öne sürmüştü.