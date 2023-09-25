Rigoberto Rivas: ''5-0 olsa bile kazanacaksınız dedi''

Atakaş Hataysporlu futbolcu Rigoberto Rivas, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rigoberto Rivas: ''5-0 olsa bile kazanacaksınız dedi''
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25 Eylül 2023 22:53
Son güncelleme 25 Eylül 2023 22:57
Hatayspor'da Rigoberto Rivas, 3-2 kazandıkları Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Karşılaşmayı yorumlayan Rivas, "Çok zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Elimizden geleni yaptık. İnanılmaz bir son oldu. Allah'a şükürler olsun 2-0 geriden geldik ve kazandık. İnanılmaz bir geceydi." dedi.
 
Teknik direktör Volkan Demirel ile ilgili de konuşan Rivas, "İçeri girdiğimizde Volkan Hoca gayet sakindi. Hafta içinde de kazanacağımızı söyledi. 5-0 olsa bile kazanacaksınız dedi ve çıktık sahaya inanılmaz bir son oldu. Allah'a şükürler olsun kazanan taraf biz olduk.'' ifadelerini kullandı.
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