Rigoberto Rivas: ''5-0 olsa bile kazanacaksınız dedi''

Karşılaşmayı yorumlayan Rivas, "Çok zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Elimizden geleni yaptık. İnanılmaz bir son oldu. Allah'a şükürler olsun 2-0 geriden geldik ve kazandık. İnanılmaz bir geceydi." dedi.

Teknik direktör Volkan Demirel ile ilgili de konuşan Rivas, "İçeri girdiğimizde Volkan Hoca gayet sakindi. Hafta içinde de kazanacağımızı söyledi. 5-0 olsa bile kazanacaksınız dedi ve çıktık sahaya inanılmaz bir son oldu. Allah'a şükürler olsun kazanan taraf biz olduk.'' ifadelerini kullandı.

Hatayspor'da Rigoberto Rivas, 3-2 kazandıkları Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirdi.