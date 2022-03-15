Riera'dan sonra Kerem: 9 yıl oldu

Kerem Aktürkoğlu, Ocak 2013'te Albert Riera'nın Beşiktaş'a attığı kafa golü sonrasında bu başarıyı tekrar etti.

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Riera'dan sonra Kerem: 9 yıl oldu
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15 Mart 2022 11:15
Galatasaray'da Beşiktaş derbisine damgasını vuran Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed oldu. Kerem, Süper Lig kariyerindeki ilk kafa golünü Beşiktaş ağlarına gönderirken, Ocak 2013'te Albert Riera'nın Beşiktaş'a attığı kafa golü sonrasında bunu başaran ikinci G.Saraylı oldu.

Mısırlı forvet, Selçuk İnan'dan (Şubat 2012) bu yana Beşiktaş'a rakip olduğu lig maçında iki asist yapan ilk oyuncu unvanını elde etti. Bu arada sarı kart gören Mohamed ve Ömer Bayram hafta sonu oynanacak Gaziantep FK maçında cezalı duruma düştü.

TORRENT: DUYGUSALLAŞTIM

İlk derbi galibiyetini alan Domenec Torrent, yoğun ve yorucu bir dönemden geçtiklerini söyledi. Kerem Aktürkoğlu'na sarılmasını 'duygusallaştım' diyerek anlatan deneyimli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "Taraftarımız için ne kadar önemli bir derbi olduğunu biliyorduk. Perşembe de önemli bir maçımız var. Bu iki karşılaşmayı birlikte düşünerek hazırlandık. Mücadele sonu Kerem'i omzuma aldım. Normalde sakinim ama bazen duygusallaşabilirim. Şu anda Kerem genç ve kendini geliştirmeye çalışan bir oyuncu. Çok mütevazı ve eksiklerini bilen bir isim. Potansiyel olarak bir gün Avrupa'nın en büyük takımlarında oynayabilir. Barcelona'ya ve Beşiktaş'a karşı büyük efor sarf ettik. Hemen kendimize gelip iyi hazırlanmalıyız." 

 
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