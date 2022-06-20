BEŞİKTAŞ, RIDVAN YILMAZ İÇİN KAÇ PARA ALACAK?

FRANKFURT CEO'SU DA AÇIKLAMIŞTI

RIDVAN YILMAZ'IN PERFORMANSI

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Rıdvan Yılmaz'ın Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transferiyle ilgili son durumu paylaştı. Çebi, siyah-beyazlı sol bek oyuncusu için ne kadar gelir elde edecekleri sorusuna da yanıt verdi.Çebi, "Ersin Destanoğlu'na da talep var. Özellikle Rıdvan Yılmaz'ın transferi bitmek üzere. Çok ufak tefek noktalar var. Rıdvan transferini malum muhalefetimiz, ne yaparsak yapalım doğru yapmadığımızı ifade ederek böyle bir süreç yaşatıyor. Aldığımız rakamlar 4 milyon Euro'ya yakın, 2.5 milyon Euro'su ise kontrat bitene kadar gelecektir. Yüzde 20 de sonraki satıştan pay olacak. Ödeme noktalarında bir iki şey kaldı. Sanıyorum bu hafta biter" ifadelerini kullandı.Frankfurt'un CEO'su Markus Krösche, siyah-beyazlı futbolcu Rıdvan Yılmaz ile ilgili olarak açıklamalarda bulunmuş ve futbolcuya zaman tanınması yönünde mesajlar vermişti.Krösche, "Rıdvan Yılmaz şu anda Filip Kostic'in verebileceklerinden çok uzakta. Takıma itina ile monte edilmesi gerekiyor. Kimse olağanüstü şeyler beklememeli. Çünkü zamana ihtiyacı var. İlk sezonda her şeyi, herkesi tanıması ve takımla kaynaşması gerekiyor. Bu da zaman alacak" yorumunu yaptı.Siyah-beyazlıların altyapısında yetişen ve son 4 sezon A Takım kadrosunda yer alan Rıdvan Yılmaz, forma giydiği 60 maçta 4 gol attı; 7 asist yaptı. 20 yaşındaki sol bek 6 kez de A Milli Takımı'nda görev aldı.