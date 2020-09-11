Rıdvan Dilmen: 'Emre Belözoğlu iki forvet üstünde duruyor'

Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yendiği Süper Lig'in açılış mücadelesinde Emre Belözoğlu'nun transfer planlarını aktardı.



İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları:



"Comolli gitti, Emre Belözoğlu geldi. Emre geldi ne yaptı, çabuk çabuk şampiyon yapacak kadro yaptı. Sinan, Sosa, Valencia örnekler... Gökhan ile Caner, sadece semt değiştirdi. Evleri aynı yerdedir. Stadyum ve forma değiştirdiler."



"3-4 SENELİK DEĞİL, BU SENELİK"



"Bir gerçek var yaptığı transferler çok büyük paralar değil. 0 bonservis Sosa, 0 bonservis Caner vs... Emre Belözoğlu dedi ki, 3-4 senelik değil bu senelik kadro kurayım."



"İKİ FORVET ÜZERİNDE DURUYOR"



"Gözüken şu Frey'e kulüp arayacaklar. Sinan'ı ve Thiam'ı zaman zaman forvet oynatacaklar ama direkt forvet olduğu için bugün Frey oynadı. Hangi tip santrfor alacak bilmiyorum ama Emre Belözoğlu, 2 forvet üzerinde duruyor."



