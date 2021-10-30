Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil için açıklama

Fenerbahçe'nin Konyaspor maçında oynamayan Mesut Özil için Rıdvan Dilmen'den flaş açıklamalar geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil için açıklama
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30 Ekim 2021 22:54
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, sarı-lacivertli takımla ilgili açıklamalarda bulundu.

Mesut Özil ile ilgili açıklama yapan Vitor Pereira "Mesut Özil'in kasığında bir sakatlık var ve bu yüzden burada değil." ifadelerini kullandı.

RIDVAN DİLMEN'İN YORUMU

Vitor Pereira ile Mesut Özil arasında sorun olduğunu belirten Rıdvan Dilmen "Mesut Özil - Pereira ilişkisi kötü. İlk haftadan beri belliydi kötü gittiği." ifadelerini kullandı.

TRANSFER SORUSUNA YANIT 

"Mesut Özil'in gitme durumu var mı?" sorusunu da yanıtlayan Rıdvan Dilmen: "Geçen gün görüştüm, dün görüştüm böyle bir düşüncesi olduğunu sanmıyorum. Tedavideydi. Fakat Mesut Özil bu sistemde olmaz." açıklamasını yaptı.


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