Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil için açıklama

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, sarı-lacivertli takımla ilgili açıklamalarda bulundu.



Mesut Özil ile ilgili açıklama yapan Vitor Pereira "Mesut Özil'in kasığında bir sakatlık var ve bu yüzden burada değil." ifadelerini kullandı.



RIDVAN DİLMEN'İN YORUMU



Vitor Pereira ile Mesut Özil arasında sorun olduğunu belirten Rıdvan Dilmen "Mesut Özil - Pereira ilişkisi kötü. İlk haftadan beri belliydi kötü gittiği." ifadelerini kullandı.



TRANSFER SORUSUNA YANIT



"Mesut Özil'in gitme durumu var mı?" sorusunu da yanıtlayan Rıdvan Dilmen: "Geçen gün görüştüm, dün görüştüm böyle bir düşüncesi olduğunu sanmıyorum. Tedavideydi. Fakat Mesut Özil bu sistemde olmaz." açıklamasını yaptı.





İLGİLİ VİDEO