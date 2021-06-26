Rıdvan Dilmen'den Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a barışma çağrısı!

Eski spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım'a çağrıda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rıdvan Dilmen'den Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a barışma çağrısı!
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26 Haziran 2021 15:30
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu ve eski spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı - lacivertlilerdeki son durumla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Dilmen, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sarı - lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'a barışma çağrısında bulundu.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Dilmen, tweet'inde "ORTAK SEVDAMIZ FENERBAHÇE! Büyük Fenerbahçeli Aziz Yıldırım ve Büyük Fenerbahçeli Ali Koç; Logomuzun Anlamını Yaşatmak Üzere, Fenerbahçe'nin Aydınlık Geçmişi ve Aydınlık Geleceği İçin... #3TEMMUZDAELELEMABEDİMİZDE" ifadelerini kullandı.


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