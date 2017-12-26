  •  
    Ali Koç'tan TARİHİ seçim için TARİHİ liste hazır!..
  •  
    Olay açıklama! ''Eğer bu şampiyonluk giderse...''
  •  
    UEFA merakla beklenen o 50 ismi açıkladı! Liste!
  •  
    Terim Trabzon maçında bir sürpriz deneyebilir...
  •  
    Kartal, Negredo yerine eski golcüsünü alacak...

Ricardo Quaresma: "Yalan haberlerden bıktım"

Beşiktaş'ta Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Instagram'dan hesabından şampiyonluk kupasıyla çektirdiği fotoğrafı paylaşarak "Her şey için teşekkürler" yazdı, sonrasında bir açıklama daha yaptı

Kaynak: Sporx.com
Ricardo Quaresma: 'Yalan haberlerden bıktım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Aralık 2017 15:38
Beşiktaş'ta Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Instagram'dan hesabından şampiyonluk kupasıyla çektirdiği fotoğrafı paylaşarak "Her şey için teşekkürler" yazdı

Özellikle Çin ve Katar'dan ciddi transfer teklifleri alan Quaresma'nın bu paylaşımının ardından sosyal medyada bir çok taraftar "Ayrılık mesajı mı?" şeklinde oyuncuyu soru yağmuruna tuttu

QUARESMA'DAN BİR AÇIKLAMA DAHA

Bunun ardından Quaresma bir açıklama daha yaptı ve şöyle yazdı;

"Arkadaşlar, ben de kulüp ve hakkımdaki yalan haberleri görmekten bıktım. Takım arkadaşlarımla, teknik direktörle, başkanla her şey yolunda gidiyor. Hepimiz kulübü daha iyi yerlere getirmek için çalışıyoruz. Her şeyimizi vermek için buradayız. 2018'de zirveye uçacağız"



Ricardo Andrade Quaresma Bernardo bu sezon 22 maça çıkarken 1 gol atıp 7 de asist yaptı



 

Obrigado por tudo 🙏🙏🙏🙏

Ricardo Quaresma (@ricardoquaresmaoficial)'in paylaştığı bir gönderi (Ara 25, 2017 at 11:37ös PST)

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Ford/otosan Transit
2003 FORD TRANSİT 163 BG 14 1 KİŞİLİK PL
22.750 TL
Honda Civic
Honda Civic
24.950 TL
Karsan J9
2015 KARSAN JEST 15 1 ENGELLİ RAMP. PLAK
92.500 TL
Opel Astra
SIFIR GİBİ OPEL ASTRA HB DİZEL 1.3 90 BE
42.900 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için