Beşiktaş'ta Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Instagram'dan hesabından şampiyonluk kupasıyla çektirdiği fotoğrafı paylaşarak "Her şey için teşekkürler" yazdıÖzellikle Çin ve Katar'dan ciddi transfer teklifleri alan Quaresma'nın bu paylaşımının ardından sosyal medyada bir çok taraftar "Ayrılık mesajı mı?" şeklinde oyuncuyu soru yağmuruna tuttuBunun ardından Quaresma bir açıklama daha yaptı ve şöyle yazdı;"Arkadaşlar, ben de kulüp ve hakkımdaki yalan haberleri görmekten bıktım. Takım arkadaşlarımla, teknik direktörle, başkanla her şey yolunda gidiyor. Hepimiz kulübü daha iyi yerlere getirmek için çalışıyoruz. Her şeyimizi vermek için buradayız. 2018'de zirveye uçacağız"Ricardo Andrade Quaresma Bernardo bu sezon 22 maça çıkarken 1 gol atıp 7 de asist yaptı