Fransız eski yıldız futbolcu Franck Ribery'den sürpriz bir çıkış geldi.
Ribery, Bayern Münih'ten eski takım arkadaşı Arjen Robben ile birlikte Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'den daha iyi olduklarını söyledi.
Ribery, açıklamasında, "Robben ile birlikte bir noktada Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'den daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Ancak onlar El Clasico'da oynadılar, dolayısıyla taraftarlar onları daha fazla izlediği için bu onların avantajına oldu." sözlerini sarf etti.
Ribery, Bayern Münih'ten eski takım arkadaşı Arjen Robben ile birlikte Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'den daha iyi olduklarını söyledi.
Ribery, açıklamasında, "Robben ile birlikte bir noktada Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'den daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Ancak onlar El Clasico'da oynadılar, dolayısıyla taraftarlar onları daha fazla izlediği için bu onların avantajına oldu." sözlerini sarf etti.