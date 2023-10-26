Fransız eski yıldız futbolcu Franck Ribery'den sürpriz bir çıkış geldi.Ribery, Bayern Münih'ten eski takım arkadaşı Arjen Robben ile birlikte Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'den daha iyi olduklarını söyledi.Ribery, açıklamasında,sözlerini sarf etti.