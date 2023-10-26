29 Ekim

Ribery: "Ronaldo ve Messi'den daha iyiydik"

Fransız eski yıldız Franck Ribery, Bayern Münih'teki eski takım arkadaşı Arjen Robben ile birlikte Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'den daha iyi olduklarını iddia etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ribery: 'Ronaldo ve Messi'den daha iyiydik'
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26 Ekim 2023 17:48
Son güncelleme 26 Ekim 2023 19:03
Fransız eski yıldız futbolcu Franck Ribery'den sürpriz bir çıkış geldi.

Ribery, Bayern Münih'ten eski takım arkadaşı Arjen Robben ile birlikte Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'den daha iyi olduklarını söyledi.

Ribery, açıklamasında, "Robben ile birlikte bir noktada Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'den daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Ancak onlar El Clasico'da oynadılar, dolayısıyla taraftarlar onları daha fazla izlediği için bu onların avantajına oldu." sözlerini sarf etti.



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