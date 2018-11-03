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Riad Bajic: "Beşiktaş gibi zor bir rakibe karşı..."

Medipol Başakşehirli Riad Bajic, Beşiktaş maçı sonrası konuştu. İşte Riad Bajic'in açıklamaları...

Kaynak: Sporx.com
Riad Bajic: 'Beşiktaş gibi zor bir rakibe karşı...'
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03 Kasım 2018 21:19
Medipol Başakşehir'in forvet oyuncusu Riad Bajic, Beşiktaş'ı 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya ilgili konuşan Riad Bajic, "Maçın çok zor geçeceğini biliyorduk. İyi bir rakibe karşı oynadık ve kazandık. Oldukça mutluyuz." dedi

Açıklamalarına devam eden Riad Bajic, "Her maç daha da zorlaşıyor. Az gol atsak bile kazanmayı bildik. Daha iyi oynayarak ve daha fazla gol atarak kazanmayı istiyoruz." diye konuştu.

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