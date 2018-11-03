Medipol Başakşehir'in forvet oyuncusu Riad Bajic, Beşiktaş'ı 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.Karşılaşmaya ilgili konuşan Riad Bajic, "Maçın çok zor geçeceğini biliyorduk. İyi bir rakibe karşı oynadık ve kazandık. Oldukça mutluyuz." dediAçıklamalarına devam eden Riad Bajic, "Her maç daha da zorlaşıyor. Az gol atsak bile kazanmayı bildik. Daha iyi oynayarak ve daha fazla gol atarak kazanmayı istiyoruz." diye konuştu.