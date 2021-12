Rezan Epözdemir'den istifa sözleri, TFF ve Fenerbahçe mesajı

Galatasaray'da başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Rezan Epözdemir, gündemdeki konularla ilgili basın toplantısı düzenledi.



Rezan Epözdemir, " Sportif AŞ'deki görevimden istifa ettim ama Galatasaray Kulübü Derneği'ndeki tüm görevlerime devam ediyorum." sözlerine yer verdi.



"TÜRK FUTBOLUNDA SORUN ADALET"



"Türk futbolunun en önemli sorunu adalet sorunudur. Galatasaray'ın maruz kaldığı sistematik ve kategorik haksızlıklar karşısında yalnız kalsam da dilim döndüğünce Galatasaray'ı savunmaya çalıştım. İki tüzel kişilik var. Galatasaray AŞ ve dernek. Bütün futbol operasyonlarının yapıldığı ve TFF'nin muhatap aldığı Galatasaray Sportif AŞ'dir. Yapacağım açıklamalar Sportif AŞ ile ilgilidir bundan sonra."



"OLAĞANÜSTÜ GAYRET LAZIM"



"Sportif AŞ'den istifa etmemin gerekçeleri var. Canımız kadar sevdiğimiz Galatasaray'ı yıpratmamak adına yüzeysel olarak anlatmaya çalışacağım. Galatasaray'ın zarar görmemesi için olağanüstü gayret göstermemiz lazım."



İSTİFA NEDENLERİ



"Futbol takımımızın her müsabakada artarak devam eden hakem hataları var. Galatasaray'a karşı yapılan sistematik haksızlıklar karşısında gerekli tepki verilmemesi ve gereğinin yapılamaması en önemli istifa gerekçelerimden biri."



"Sayın Başkan çok demokratik biri. Herkesi dinler. Her maçtan sonra gerekli tepkinin verilmesini istedim. Bir duruş sergilenmesi gerektiğin söyledim. Bir duruş sergilenmediğine dair bir algı olduğunu söyledim. Kendisi her seferinde dinledi ama yöntem bakımından farklı bakıyoruz."



"Biz görüş ve önerilerimizi söyleriz ama kararı başkan verir. Biz tarihe not düşmek için görüşlerimizi söyleriz. 3 ay boyunca her seferinde bunu başkana söyledim. Geldiğimiz noktada görüş ve kaygılarımı iletmeme rağmen Sayın Başkan beni demokrat biçimde dinledi ama görüşlerimin kabul görmediğini fark ettim."



"'Haklı galibiyet' sözleri sonrası yalnızlaştırıldım. İncindim."



"Galatasaray'ın bir sözcüsü vardır ve bu tüzel kişiliği bağlar. Bana sorulan soruda kişisel görüşümü aktardım. O gün başkana istifamı verdim ama başkan kabul etmedi, Galatasaray'a hizmet etmemi söyledi."



"Galatasaray'ın devam eden 1216 davası var. Ada davası var, çok önemli. Devam eden hukuki sorunları var. Yarım bırakılması gündemde olan projeler var. Sayın Başkan nezaketli bir açıklama yapmış. Aynı duyguları paylaşıyorum. Onore oldum. Ben de paylaşıyorum. Galatasaray genel kurulunun iradesine saygısızlık etmemek için, orada bu değerleri temsil etmek, içeride tarihe not düşmek için bu karar mekanizmasına yardımcı olmak istiyorum. Galatasaray'dan gelen geri dönüşler öyle. Genel kurulun tevci ettiği bir görev var. Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ndeki görevlerimden istifa etmiyorum. Ben atanmadım, seçildim. Sorumluluğumuz Galatasaray genel kurulunadır."



"Sportif AŞ'den istifa ettim. Futbol, Sportif AŞ'ye bağlı. TFF'nin muhatabı da Sportif AŞ'dir."



DERNEKTEN İSTİFA ETMEDİM



"Galatasaray Sportif AŞ'de atanmıştım. Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu'nda ise seçildim. Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu'ndaki hiçbir görevimden istifa etmiyorum. Sportif AŞ'deki görevlerimden istifa ettim. Dernekten istifa etmedim. Seçilerek geldiğimiz bir göreve saygısızlık etmiyorum."



EROL BİLECİK MESAJLARI



"Sayın Erol Bilecik'in çok yakışıksız, kabul edilemeyecek, tahrik edici açıklamaları vardı. Kadına şiddete karşı tüm Türkiye'ye önemli bir mesaj veriyorduk. Orada bir cevap verilmesi gerekiyordu. Sayın Başkan'a bunu söyledim. Ancak görüşlerim kabul görmedi.



"Sayın Erol Bilecik beni 5 defa aradı. Mesajlar attı. Ben bunun ayıp bir mesaj olduğunu, hukuken ve fiilen kabul edemeyeceğimizi, kamuoyu önünde özür dilemeden görüşmeyeceğimizi söyledim. Birkaç gazetede bu mesaj çıktı"



"Sayın Hüsnü Güreli beni aradı. Erol Bilecik'in beni aramak istediğini söyledi. Kırmamam gerektiğini söyledi. Sayın Bilecik'in özür dilememesi halinde görüşmeyeceğimizi yine ilettim. O istekleri refüze ettim."



"Galatasaray ve Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşları. Bir araya geldiklerinde Türk futbolunun tüm sorunlarını çözebilir."



F.BAHÇE İLE DOST OLAMAYIZ



"Galatasaray ve Fenerbahçe dost olamaz. Bu hayatın akışına aykırı. Azami nezaket tamam ama dostluk hayatın akışına aykırı bir durum. Bu minvaldeki hareketler yanlıştır. Ben bunu Sayın Başkana defalarca söyledim. Görevimi ifa ettim. Yardımcı olmaya çalıştım. Öncesinde tüm mekanizmaları tüketmeye çalıştım."



"Sayın Başkanla derin fikir ayrılıkları oluşmuş durumda. Ben de Galatasaraylılık kültürüyle birlikte yazılı bir şekilde istifa beyanımı kulübe gönderdim. Galatasaray Sportif AŞ'deki başkan vekilliği ve yönetim kurulu üyeliğimden istifa ettiğimi bildirdim."



"Sportif AŞ'de görüşlerimin dikkate alınmaması, kıymet verilmemesi sonrası orada bulunmamızın bir anlamı yok. Aksi halde öz saygımızı yitiririz."



MÜCADELEMİZ KARŞILIK BULDU



"Son 3 günde 3 eski başkanımız aradı. Çok güzel şeyler söylediler. Eski yönetim kurulu üyelerimiz aradı. Yüzlerce Galatasaraylı aradı. Sosyal medyada TT olduk. Olağanüstü destek verdiler. 6 aylık mücadelemiz karşılık bulmuş. Bu çok kıymetli."





"Bizler buralardan kimlik bulan insanlar değiliz. Galatasaray'da başkan yardımcısı olsanız da, genel sekreter olsanız da, ikinci başkan olsanız da ehemmiyeti yok. Önemli olan Galatasaray değerlerini yansıtan bir irade koyup koymamanız. Bu makamlar gelip geçici.



"Binlerce insan sosyal medyada tweet attı. TT attılar. Olağanüstü bir destek oldu. Galatasaray'ın 3 eski başkanı kalmamı istedi. Önceki yönetim kurulu üyelerinden, başkan yardımcılarından, üyelerden telefon aldık. Ada gibi kronik bir problemi çözdük. Bu süreçlerin akamete uğramasını istemiyorum."



İSTİFA TELKİNİ OLMADI



"Sayın Burak Elmas'ın bana istifa et gibi telkini olmamıştır. Köksal Ünlü'nün yaptıklarını tarih yazacaktır. Kendisi Sayın Başkanın ilk yanında olan kişidir."



BAŞKAN BÜYÜK RESME BAKIYOR



"Galatasaray taraftarının hassasiyetini anlıyorum. Makul ve haklı buluyorum. 3 ay boyunca görüşlerimi aktardım. Maçlardan sonra beni dinledi. Bir irade, sert bir duruş sergilenmesi hassasiyetimi anlattım. Sayın Başkan daha büyük resmi görmeye çalışıyor. Galatasaray'ın devam eden projeleri var. Bunların akamete uğramaması lazım. Galatasaray'ın vergisel yükümlülükleri var. Divan'da Sayın Başkanın sert mesajları oldu. Yayın haklarıyla ilgili, TFF'nin haksızlıkları ve yöneticileriyle ilgili. Bu 3 sert ve önemli mesajdı. Galatasaray taraftarı soğukkanlı olsun. Bu konuda bir perspektif ortaya konacaktır."



"Sayın Başkan ne benim ne Köksal Ünlü'nün istifasını istemedi. Resmi açıklamaya aksi düşünmeniz normal olmaz."



"Vicdanımın kabul etmediği, Galatasaray'ın yarınları için menfi, muhalif olmayı sürdüreceğim. Ben bir yönetim kurulu üyesiyim nihayetinde. Ne kadar etkili olur bilmiyorum. Müspet şeyleri destekleyeceğim, Galatasaray için çalışacağım. Ben 6 ay boyunca ofisime gitmedim. Ailemi, çocuklarımı görmedim. Gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Başkan görev verirse, olumlu bir şekilde ifa etmeye çalışacağım."



"Dün Sayın Remzi Sanver, haber sitesine açıklama yolladı. Kurumsal sözcümüzdür. Özetle böyle bir oylamanın yapılmadığını anlattı. Bahsi geçen hususların gerçek dışı olduğuna atıf yaptı. Dün Sayın Başkan bir açıklama yaptı. Rezan Bey bana geldi, gerekçeleri saygın geldi diyor. Galatasaray Başkanıyla, Galatasaray Resmi Sözcüsünün beyanlarına itibar etmek zorundayız."



GALATASARAY BAŞKANI ZIRT PIRT KONUŞMAZ



" Sivas maçında Köksal Bey, Selim Bey ve ben vardım. Sayın Başkan vardı. Tepkisiz kalmamız mümkün değil. TV'ye gittim baktım. Böyle bir şey olmaz dedim. Öncesinde penaltı var. Sayın Başkanımızla içeride TV'ye baktık. Muslera sakatlandı, sonra gol oldu. Orada da bunu ifade ettik. Sivasspor'un Sayın Başkanı sanırım dil sürçmesi yaşadı. Bir de paylaşım yaptılar. Bunun yanlışlıkla olduğunu söylediler. Sanırım tepkileri konsolide etmeye çalıştılar."



"Yeni bir dil tutturmaya çalışıyorlar. Galatasaray Başkanı zırt pırt konuşmaz, müessir sonuçları ortaya çıkar konuşunca. Bakış açımız bu, gündelik kaygılarla burayı yönetmiyoruz dedi. Kaygılarımın gündelik olduğunu söyledi. Sadece 1 kez soruya cevap verdim, 'Haksız galibiyet' dedim. Olanlar oldu. Kurumsal Sözcü ve Galatasaray Başkanı'nın aksine bir görüşte bulunamam."



"Galatasaray'ın hak ve menfaatlerine bakacağım. Kendi dilimin döndüğü ölçüde menfi gördüğüm şeylerle ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Müspet gördüğüm konularda desteğimi sunacağım. Aksi genel kurul ve taraftarın iradesine saygısızlık olur."



KABUL EDİLEMEZ HATALAR



"Kişisel kanaatimdir. TFF ve kuruları, hakem ve VAR ile son 1.5 aydır Galatasaray maçlarında hatalar yapılıyor. Bu kabul edilemez. Kategorik olarak Galatasaray'ın karşısına çıkıyor. Bu konuda tavır alınması gerekiliyor. Ben bu konuda hassasiyetlerimi gösterdim. Bundan sonra da hassasiyetlerim devam edecek."





