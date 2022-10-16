Rennes, düelloda Lyon'u yıktı!

Rennes, 5 gollü maçta Olimpik Lyon'u mağlup etmeyi başardı. Martin Terrier, attığı iki golle galibiyeti getiren isim oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Rennes, düelloda Lyon'u yıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ekim 2022 17:48
Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Rennes ile Olimpik Lyon karşı karşıya geldi. Roazhon Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Rennes 3-2'lik skorla kazandı.

Lyon, 23. dakikada Alexandre Lacazette ile öne geçti. Martin Terrier, 38. dakikada skoru eşitledi.

1-1 biten ilk yarının ardından Rennes, 47. dakikada Amine Gouiri ile öne geçti. Lacazette, 72'de tekrar sahneye çıktı ve skora dengeyi getirdi.

Martin Terrier, 77. dakikada ikinci golünü attı ve Rennes'e galibiyeti getirdi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rennes, bu sonuçla 21 puana çıktı. Lyon ise 14 puanda kaldı.

Rennes, gelecek hafta Angers'e konuk olacak ve ardından Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Lyon ise Montpellier deplasmanına gidecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ