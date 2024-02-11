Rennes 3 puanı Benjamin ile aldı!

Fransa Ligue 1 21. hafta maçında Rennes, sahasında Le Havre ile karşılaştı.



Stade Oceane'de oynanan maçı Rennes, 1-0 kazandı. Konuk ekibin galibiyet golü 60. dakikada Benjamin Bourigeaud'dan geldi.



Rennes'de Bertuğ Yıldırım maçta yedekler arasında yer aldı ve karşılaşmayı süre alamadan tamamladı.



Bu sonuçla birlikte Rennes, puanını 31 yaptı. Le Havre ise 24 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Rennes, Clermont ile oynayacak. Le Havre ise Lille'e konuk olacak.



