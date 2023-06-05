Redmond'ın kalma ihtimali daha yüksek

Beşiktaş'ta, Nathan Redmond'ın devam etme ihtimali, ayrılık olasılığından fazla. Doğum yapacak eşinin fikrine göre hareket edecek olan 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile mali koşullarda anlaşmaya varıldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Redmond'ın kalma ihtimali daha yüksek
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05 Haziran 2023 09:41
Son güncelleme 05 Haziran 2023 10:11
Beşiktaş yöneticileri, sezonun ikinci devresinde müthiş bir performans sergileyen Nathan Redmond ile biten sözleşmesini uzatmak için bir süredir görüşme gerçekleştiriyor ancak henüz net sonuç ortaya çıkmış değil.

Siyah-beyazlı idareciler, oyuncunun kalma ihtimalini %60 olarak görüyor. İngiliz futbolcu özellikle eşi Blaise'nin bu ay doğum yapacak olması nedeniyle kendisinin de fikirlerine büyük önem vererek acele karar almak istememişti.

MENAJERİ İLE MASAYA OTURDULAR

Siyah-beyazlı yönetim ise bu süreçte vakit kaybetmemek adına maddi koşulları büyük oranda belirlemek için 29 yaşındaki oyuncunun menajeri Simon Bayliff ile masaya oturdu. Mevcut durumda Beşiktaş'tan 1.8 milyon Euro, eski kulübü Southampton'dan da 700 bin Euro alan Redmond, 2+1 yıllık mukavele ve 1.8 milyon Euro maaşı kabul etti.

Tecrübeli hücum oyuncusu, son kararı için yönetimden birkaç gün süre istedi.

Beşiktaş'la 28 resmi maça çıkan Redmond 6 gol-6 asistlik performans sergiledi ve skora 12 kez katkı yaptı. 

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