Los Angeles Lakers başantrenörü JJ Redick, NBA'in En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülüne duyduğu nefretini, ödülün kimlere verileceği konusunda net bir tanım olmamasına dayandırarak ifade etti.



2024-25 NBA sezonunun sonuna iki haftadan az bir süre kaldı ve bu, sezon sonu ödülleri üzerine yapılan tartışmaların hızlanacağı bir dönemi işaret ediyor. MVP, Yılın Savunma Oyuncusu (DPOY) veya Yılın Antrenörü gibi ödüllerle ilgili tartışmalar süregelse de, bazı ödüller daha karmaşık hale geliyor çünkü kimlerin ödüle layık olduğu konusunda net bir anlayış bulunmuyor.



En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülü, tam olarak bu tür ödüllerden biri olarak dikkat çekiyor. Adaylar, ödülün subjektif doğası nedeniyle oldukça belirsiz. Redick, ödülün son yıllarda nasıl verildiğini eleştirerek bu ödüle olan nefretini dile şöyle getirdi:



"Bu ödülden nefret ediyorum. Bunu bir türlü tanımlayamadılar. Bence ruhunu kaybetti. Hiç sevmiyorum. Artık sadece 'Maksimum sözleşmeli ve All-Star olan yüksek draft seçimi' desinler. Çünkü artık ona evrildi. Yanlış mı? Son beş yılda tüm kazananlar bu şekilde. Bence bu ödülün ruhuna uymuyor."



2024-25 ödülünün Detroit Pistons'tan Cade Cunningham'e verilmesi bekleniyor. Eski birinci sıradan seçilen Cunningham, geçen sezon 22.7 olan skor ortalamasını 25.7 sayıya yükseltirken, Pistons, NBA'nin en kötü takımıyken altıncı sıradaki Doğu Konferansı takımına dönüşerek altı yıl sonra playofflara geri dönmeyi başarmış durumda.



